Suspeito de atear dois fogos em Castelo de Paiva fica em silêncio no início do julgamento

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 12min
Justiça

Arguido chegou a confessar o crime de que era acusado no primeiro interrogatório, alegando que agiu sob o efeito de álcool

Um homem de 35 anos acusado de ter ateado dois incêndios florestais em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, remeteu-se esta quarta-feira ao silêncio no início do julgamento no Tribunal da Feira.

O arguido, que se encontra em prisão preventiva, optou por não prestar declarações durante a audiência de julgamento em que responde por dois crimes de incêndio florestal, por factos ocorridos em julho de 2025.

Durante a sessão, foram ouvidas as declarações prestadas pelo arguido em primeiro interrogatório judicial, quando foi detido em 16 de julho de 2025.

Na altura, perante a juíza de instrução criminal, o arguido começou por dizer que, após o jantar, esteve num café, com uns amigos, a beber umas cervejas, afirmando não se lembrar de nada, desde que saiu do café até chegar a casa.

Após insistência da magistrada, acabou por admitir que praticou os factos descritos na acusação, agindo sob o efeito do álcool.

“Já não bebia há dois anos e meio e nesse sábado exagerei (…). Estava muito calor e caí na tentação de beber cerveja”, declarou o arguido, afirmando não ter uma explicação para o sucedido.

O arguido já foi condenado a quatro anos de prisão, suspensa por igual período, por um crime idêntico.

Os incêndios ocorreram na madrugada de 13 de julho de 2025, na localidade de Raiva, Castelo de Paiva e terão sido provocados com recurso a um isqueiro.

Os dois fogos consumiram uma área de cerca de 800 metros quadrados de mancha florestal e colocaram em perigo uma mancha florestal significativa, bem como várias habitações e indústrias instaladas na área das ocorrências.

Em ambos os locais, a vegetação circundante à ateada pelo arguido encontrava-se seca e, naquele dia, registava-se um nível elevado de risco de incêndio.

