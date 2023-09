"Sabíamos que este dia ia chegar". Uma das espécies mais invasoras do mundo chegou à Europa

A formiga-de-fogo vermelha, uma das espécies mais invasoras do mundo, foi encontrada na Europa pela primeira vez, de acordo com um novo estudo.

A formiga, cujo nome científico é Solenopsis invicta, é originária da América do Sul, mas espalhou-se por grande parte dos Estados Unidos, México, Caraíbas, China e Austrália ao longo do último século.

Estes insetos podem ser agressivos quando perturbados e têm uma picada dolorosa, que é irritante para a pele e pode causar reações alérgicas. A formiga pode também danificar as colheitas e os ecossistemas locais.

Formigueiro detetado perto de Siracusa, na Sicília, Itália. Institut de Biologia Evolutiva

Os investigadores afirmaram ter identificado 88 formigueiros desta espécie espalhados por cinco hectares perto da cidade de Siracusa, na Sicília, Itália.

"A S. invicta é uma das piores espécies invasoras. Pode espalhar-se com uma rapidez alarmante", descreveu Mattia Menchetti, investigador do Institut de Biologia Evolutiva de Espanha, em comunicado.

"Encontrar esta espécie em Itália foi uma grande surpresa, mas sabíamos que este dia chegaria", disse Menchetti.

Embora tenham sido descobertas formigas-de-fogo-vermelhas em produtos importados em Espanha, na Finlândia e nos Países Baixos, nunca tinha sido confirmada a existência de uma colónia antes deste estudo, referem os autores.

Uma formiga-de-fogo-vermelha na mão de um investigador. Institut de Biologia Evolutiva

As colónias foram encontradas numa zona suburbana de Siracusa. Não se sabe como ou quando é que as formigas-de-fogo-vermelhas lá chegaram. Os investigadores acreditam que os insetos devem ter chegado a um ponto de trânsito com muita atividade humana, como o porto da cidade. A população local disse aos cientistas que as picadas de formigas tinham aumentado desde 2019.

O estudo sugeriu que o vento poderia ter transportado as formigas-rainhas voadoras do noroeste de Siracusa, onde está localizado o porto comercial.

A análise genética das formigas revelou que o mais provável é que se tenham propagado a partir dos Estados Unidos ou da China, onde a Solenopsis invicta é também uma espécie invasora. Os investigadores alertam para o facto de as formigas poderem em breve espalhar-se por toda a Europa, uma vez que

7% do continente - incluindo grandes áreas urbanas como Barcelona, Roma, Londres e Paris - têm um clima adequado para a espécie, de acordo com um modelo elaborado pelos autores do estudo.

O estudo foi publicado na segunda-feira na revista científica Current Biology.

As espécies invasoras custam ao mundo mais de 390 mil milhões de euros por ano, uma vez que causam a extinção de plantas e animais, ameaçam a segurança alimentar e agravam catástrofes ambientais em todo o mundo, segundo um relatório das Nações Unidas divulgado na última semana.