Max Verstappen vence no Japão e Red Bull conquista título de Construtores na Fórmula 1

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 e ofereceu o sexto título mundial de Construtores à Red Bull (2010 a 2013, 2022 e 2023).

Verstappen concluiu as 53 voltas ao traçado de Suzuka com 19,387 segundos de vantagem sobre o britânico Lando Norris (McLaren), que foi segundo classificado, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) a subir ao pódio pela primeira vez, ao terminar em terceiro, a 36,494 segundos.

O neerlandês alargou, também, a vantagem no Mundial de Pilotos, tendo agora 400 pontos, mais 177 do que Sérgio Pérez (Red Bull), que hoje não terminou.