"Temporais", "chuva recorde", "temporal devastador": é assim que a imprensa brasileira tem descrito as fortes chuvas que estão desde sábado a provocar inundações, estragos, constrangimentos e dezenas de mortos em São Paulo, no Brasil. De acordo o último balanço do governo, já foram registadas 36 vítimas mortais no litoral da cidade paulista, 228 pessoas perderam a casa e 338 estão desabrigadas.

Segundo dados apurados pela CNN Brasil, do total de mortes 35 são de pessoas de São Sebastião (31 na Barra do Sahy, duas em Juquehy, uma Camburi, uma em Boiçucanga) e uma de Ubatuba. Há uma criança de sete anos entre as vítimas. Morreu num deslizamento de terra em Ubatuba, avançou a Folha de S. Paulo.

As equipas de proteção civil e bombeiros têm conseguido resgatar algumas pessoas. Na região da Vila Sahy, na cidade de São Sebastião, uma criança de dois anos que estava soterrada foi retirada com vida e transportada para o Hospital Regional do Litoral Norte.

Exército chamado

Entretanto, no domingo à noite foi decretado o estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. Existem várias zonas alagadas, deslizamentos de terra e estradas cortadas.

Foram destacadas seis equipas da Defesa Civil estadual para acompanharem as operações nos municípios mais afetados e a população já foi alertada para não que não se desloque para o litoral Norte de São Paulo. Após um pedido do governo, também o Exército já autorizou a utilização de tropas e meios do Comando Militar do Sudeste nas ações de suporte às vítimas.

Segundo a CNN Brasil, as forças armadas disponibilizaram duas aeronaves e equipas de busca e salvamento. A polícia militar também se encontra desde domingo nas regiões de São Sebastião e Ubatuba.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, já anunciou que vai visitar esta segunda-feira a região de São Paulo. "Irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia", escreveu Lula da Silva na noite de domingo no Twitter, acrescentando que falou com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, com o governador de São Paulo e com o prefeito.

"Chuva-recorde"

De acordo com o governo do estado de São Paulo, em 24 horas o acumulado de chuva ultrapassou os 600 milímetros (mm) de água em alguns pontos do litoral. As áreas mais afetadas situam-se entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm). A Folha de S. Paulo fala mesmo em "chuva-recorde", uma vez que estes valores, dizem, são os mais elevados de sempre no país num curto espaço de tempo não decorrente de nenhum ciclone tropical.

Esta fórmula determina a quantidade de chuva por metro quadrado num determinado local e período. Neste cálculo, 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Isto significa que nos casos em que foram registados 600 mm choveu 600 litros de água por cada metro quadrado.

Mas estas chuvas provocaram mais recordes. O Corpo de Bombeiros disse que nunca tinha recebido tantas chamadas de emergência: só em São Sebastião foram 481 pedidos de socorro.

Além das estradas cortadas, o fornecimento de água também está com constrangimentos. Segundo o governo, várias estações de tratamento foram afetadas pelas enxurradas, que arrastaram troncos de árvores, pedras e muita lama. A população já foi alertada para economizar águas.

O litoral norte do estado de São Paulo é um destino frequente de Carnaval para turistas ricos, que preferem ficar longe das grandes festas de rua nas grandes cidades.