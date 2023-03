“É só fixe.” Esta é a forma como Eli, de 9 anos, se refere à sua nova descoberta - um fóssil de uma amonite que se estima ter mais de 200 milhões de anos.

A criança passava um domingo em família numa praia no Vale de Glamorgan, em Inglaterra, quando ao olhar para cima de um penhasco reparou na marca.

“Quando eu olhei para cima eu pensei 'oh, meu deus!, isto é enorme'”, conta à BBC.

Não é o primeiro que encontra e até já tem uma coleção espalhada pela casa. Mas este é especial. Comparando aos que já tinha, “é enorme” e, segundo cientistas da Universidade de Swansea, quer o tamanho que a qualidade são bastante incomuns para a área onde foi encontrado.

Apesar da tenra idade de Eli, a verdade é que já é um verdadeiro caçador de fósseis e passa muito do seu tempo, juntamente com o seu pai, Glenn Morris, em busca desse tipo de vestígios do passado.

“Eu era um bocado nerd enquanto crescia e gostava de dinossauros, rochas e as mesmas coisas que ele gosta, portanto devo ter-lhe passado isso”, reflete o Glenn.

É já um hobby de ambos. Segundo o pai de Eli, andam muitas vezes pelas costas, “geralmente do caminho de Gower”, à procura de novos fósseis. Esta foi a nossa primeira vez aqui, foi sorte de principiante”, brinca.

Apesar do seu dom para encontrar preservações pré-históricas, quando crescer Eli não quer ser paleontólogo.

“Acho que são simplesmente interessantes, gosto da forma e textura, é só fixe. Quero ser jogador de futebol.”