104 migrantes foram resgatados. Naufrágio no Mediterrâneo terá provocado centenas de mortos

Hoje às 03:11

Pelo menos 78 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas na costa sul da Grécia depois de um barco que transportava migrantes se ter afundado, esta quarta-feira. As vítimas, quase todas homens do Afeganistão e do Paquistão, morreram afogadas quando o barco em que viajavam se virou no sul do Peloponeso. A embarcação, que supostamente transportava várias centenas de pessoas, partiu do leste da Líbia para a Itália. 104 pessoas foram resgatadas do Mediterrâneo pelas autoridades.