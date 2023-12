A beleza furiosa e perigosa da Natureza: a erupção vulcânica na Islândia vista a poucos metros

Há 2h e 17min

Um vulcão na Islândia entrou em erupção esta segunda-feira, após semanas de atividade sísmica. A lava irrompeu perto de Gridavik, uma vila com cerca de quatro mil habitantes, que foram retirados de casa. As autoridades islandesas elevaram o nível de alerta e apelaram aos habitantes para que não se aproximem da zona do vulcão.