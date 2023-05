"A Rússia é um Estado terrorista". As imagens do protesto que bloqueou o caminho do embaixador russo na Polónia

Um protesto pró-ucraniano bloqueou o trajeto do embaixador russo na Polónia, Sergey Andreev, quando o responsável se dirigia para a comemoração do Dia da Vitória. Entre as várias tarjas e bandeiras da Ucrânia sobressaiu uma: "A Rússia é um Estado terrorista".