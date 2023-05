As imagens da invasão à sede da LVMH, em Paris

13 abr, 12:30

Trabalhadores dos caminhos de ferro franceses invadiram esta quinta-feira a sede da LVMH, empresa da família Arnault, cujo património coloca Bernard Arnault como o homem mais rico do mundo, de acordo com a mais recente lista da Forbes. As imagens do local mostram os manifestantes, que cumprem uma greve, a empunharem fumos vermelhos enquanto entram no local. Paris continua a ser o palco dos protestos contra o aumento da idade da reforma.