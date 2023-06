As imagens da visita surpresa de Zelensky à região afetada pelo colapso da barragem de Nova Kakhovka

Há 1h e 47min

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está em Kherson, numa visita surpresa para averiguar o trabalho de resgate por parte das autoridades na região, depois das inundações causadas pelo destruição da barragem de Nova Kakhovka. Na sua conta de Telegram, o líder ucraniano explicou que está a ajudar a avaliar os esforços no resgate de civis, bem como a procurar formas de fornecer água potável às populações afetadas. Zelensky levanta também a possibilidade de criar um fundo para ajudar a compensar as pessoas e as empresas que perderam as suas casas e escritórios. Recorde-se que, no dia 6 de junho, uma explosão levou ao colapso da estrutura da central hidroelétrica, resultando num rápido aumento dos níveis da água nas localidades que se encontram junto ao rio Dnipro. Milhares de pessoas estão a ser realojadas.