As imagens do avião em chamas no aeroporto de Tóquio

Há 1h e 34min

Um avião da Japan Airlines foi consumido pelas chamas em plena pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio. Todas as 379 pessoas que iam a bordo foram retiradas com vida, mas o aparelho ficou totalmente destruído. Nas imagens captadas do local é possível ver o avião a arder de forma intensa.