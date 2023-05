As imagens do encontro entre Rishi Sunak e Volodymyr Zelensky

Há 51 min

O primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente da Ucrânia estiveram reunidos esta segunda-feira na casa de campo de Chequers, em Inglaterra. Os dois estiveram reunidos para falarem da continuação do apoio ocidental a Kiev, numa visita que foi englobada numa série de deslocações do presidente ucraniano.