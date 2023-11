As impressionantes imagens das manifestações com milhões de pessoas nas ruas de Espanha

Há 1h e 37min

O Partido Popular de Espanha (PP, direita) estimou em dois milhões os participantes nas manifestações que convocou este domingo para 52 cidades contra a amnistia de independentistas catalães e o Governo socialista, enquanto as autoridades falam em 450 mil. A maior manifestação ocorreu em Madrid, onde esteve o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, e contou com um milhão de pessoas, segundo o partido, um número superior aos 80 mil avançado pela Delegação do Governo (uma entidade similar aos antigos governos civis em Portugal). Como em Madrid, os números das delegações do governo e das forças de segurança são inferiores aos avançados pelo PP nas diversas manifestações.