As primeiras imagens do Papa após a cirurgia - Francisco foi visitar crianças que lutam contra o cancro

Há 2h e 3min

O Vaticano divulgou esta quinta-feira as primeiras imagens do Papa Francisco depois da sua cirurgia abdominal a 7 de junho, mostrando-o numa cadeira de rodas a visitar a ala de oncologia infantil do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado.