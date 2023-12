Ataque russo sem precedentes provoca danos nas maiores cidades da Ucrânia

Há 1h e 47min

Foram mais de 100 mísseis e dezenas de drones. Um ataque russo como há muito não se via atingiu as principais cidades da Ucrânia. Kiev, Kharkiv, Odessa ou Lviv foram alvo da fúria de Moscovo, no fim de uma semana em que houve uma grande perda na frota russa do Mar Negro.