Ativistas despem-se durante protesto na sede do PS

19 abr, 15:20

As comemorações do aniversário do Partido Socialista foram palco de um protesto em prol do clima. Durante esta manhã, três estudantes da Greve Climática Estudantil mostraram o rabo com as palavras “ocupa” durante a cerimónia de abertura. O protesto acontece uma semana antes do início das ocupações estudantis de mais de dez escolas e universidades pelo país, e três semanas antes da ação de bloqueio do terminal de gás natural, em Sines.