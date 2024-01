Banhos gelados mas abençoados. Ucranianos celebram a Epifania

Há 1h e 1min

Sacerdotes ucranianos abençoam os crentes que se banham nas águas geladas dos rios, lagos e mares durante as celebrações da Epifania, este sábado. A Ucrânia celebra a Epifania pela primeira vez este ano, seguindo o calendário ocidental, afastando-se da tradição da Igreja Ortodoxa Russa de celebrar no dia 19 de janeiro. A água abençoada por um clérigo na Epifania é considerada sagrada e pura até a celebração do próximo ano e acredita-se que tenha poderes especiais de proteção e cura.