Cenário de caos após incêndio que provocou mais de 100 mortos em casamento no Iraque

Há 2h e 28min

Mais de 100 pessoas morreram num incêndio que deflagrou num casamento no Iraque. O fogo começou depois do rebentamento do fogo de artifício que estava guardado para a festa, destruindo por completo o local e obrigando à hospitalização de dezenas de pessoas. (Alertamos para a sensibilidade de algumas das imagens)