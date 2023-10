Chapéus de chuva, gabardines e uma tarja: foi assim a primeira manifestação dos médicos dentistas

Há 2h e 30min

Decorreu esta quinta-feira, a primeira manifestação nacional de médicos dentistas, junto à Assembleia da República em Lisboa. O protesto foi organizado pelo Sindicato dos Médicos Dentistas (SMD), apelando à criação da carreira especial de médico dentista no Serviço Nacional de Saúde (SNS), a regulamentação dos planos de saúde, a reformulação do “cheque dentista”, a diminuição imediata do numerus clausus (impedir a abertura do novo curso de medicina dentária), e pela alteração da legislação da publicidade em saúde: tolerância zero”.