Com a filha ao lado, Kim Jong-un inspecciona satélite espião "pronto a ser instalado"

Há 1h e 10min

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, inspecionou esta semana o satélite de reconhecimento militar que espera lançar este ano e que “está pronto a ser instalado”, segundo a agência de notícias estatal KCNA. As imagens divulgadas esta quarta-feira mostram o líder coreano a inspecionar o satélite, com a filha ao lado. Têm surgido dúvidas quanto à capacidade deste satélite, com alguns analistas sul-coreanos a afirmarem que nas fotografias que vieram a público este parece demasiado pequeno e mal concebido para suportar imagens de alta resolução. As fotografias que meios de comunicação norte-coreanos divulgaram de lançamentos de mísseis anteriores eram de baixa resolução.