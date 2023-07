Com flores e tudo. Putin recebeu no Kremlin criança de oito anos que ficou triste por não o ter visto no Daguestão

O presidente da Rússia recebeu esta terça-feira uma criança de oito anos no Kremlin, numa nova demonstração de afeto público, que tem sido muito mais frequente desde a rebelião do Grupo Wagner. Raisat Akipova foi chamada pelo próprio Vladimir Putin, que terá ficado “chateado” depois de ver uma fotografia em que a criança aparecia a chorar por não ter conseguido ver o presidente russo, durante uma visita do chefe de Estado à cidade de Derbent, no Daguestão. Numa manobra de comunicação que visa continuar a dar a ideia de que o povo e o presidente estão mais unidos do que nunca, Putin recebeu a menina com um ramo de flores, almoçando depois com ela numa das salas do Kremlin. Depois, e numa manobra mais inusitada, o presidente russo decidiu ligar ao ministro das Finanças na presença da criança. A Anton Siluanov o presidente pediu que aumentasse o orçamento para a região da pequena Akipova. O ministro concordou rapidamente com a concessão extraordinária de fundos, ouvindo depois um “excelente” de Putin, que contou à menina que acabavam de ser desbloqueados cerca de 50 milhões de euros para o Daguestão.