Há 1h e 40min

A 30.ª edição do festival Paredes de Coura arrancou esta quarta-feira e prolonga-se até sábado junto à praia fluvial do Taboão. Este ano, o festival junta cerca de 50 bandas e artistas convocados, como a banda pós-punk londrina Dry Cleaning, a cantora e guitarrista Snail Mail, o músico Loulé Carner, os The Walkmen e Black Midi, os Wilco e os Explosions in The Sky