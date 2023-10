Concentração pelo "Fim à Agressão a Gaza, Paz no Médio Oriente" em Lisboa

Há 2h e 5min

Concentração "Fim à Agressão a Gaza, Paz no Médio Oriente" foi organizada pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação, Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, Coletivo pela Libertação da Palestina e Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) e visava fazer criticar o conflito entre Israel e o Hamas.