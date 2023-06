Da casa-de-banho ao salão de festas: Trump tinha em casa várias caixas com documentos classificados

Há 52 min

A acusação diz queo ex-presidente Donald Trump guardou em casa várias caixas com documentos com “informações sobre as capacidades de defesa e armas dos Estados Unidos e de países estrangeiros; programas nucleares dos Estados Unidos" e outras informações classificadas. As fotografias foram tiradas pelas autoridades quando realizaram buscas na casa de Trump em Mar-a-Lago, Palm Beach.