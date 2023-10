Dezenas de pessoas manifestam em Lisboa apoio à resistência palestiniana

Há 1h e 31min

Dezenas de pessoas manifestaram esta segunda-feira em Lisboa apoio à “resistência palestiniana contra a colonização de Israel”, como resumiu em declarações à Lusa Shahd Wadi, membro do Coletivo pela Libertação da Palestina, que organizou o protesto. “Viemos lembrar o mundo que os acontecimentos do dia 07 de outubro [ataque do Hamas contra Israel que vitimou centenas de civis] começaram há muitos anos”, disse esta palestiniana, residente em Portugal há 17 anos, sublinhando que a vila de onde é originária “foi ocupada e apagada do mapa há 45 anos e há décadas que a Palestina é uma prisão a céu aberto”. “Nós não apoiamos a ideologia do Hamas, mas apoiamos a resistência palestiniana, que está a ser liderada pelo Hamas”, fez ainda questão de sublinhar. Entre as dezenas de manifestantes que se juntaram ao final da tarde no Largo Camões em Lisboa, vários trouxeram bandeiras palestinianas e cartazes em que podia ler-se “abaixo o apartheid”, ou palavras de ordem em inglês como “resistência não é terrorismo” e “libertem a Palestina imediatamente”. Atualmente, Israel, os Estados Unidos – o seu principal aliado – e a União Europeia consideram o Hamas uma organização terrorista.