Em Bohorodyche, só 18 pessoas voltaram depois da guerra

Há 1h e 48min

Bohorodyche, na região de Donetsk, tinha uma população com cerca de 600 pessoas antes da guerra. Apenas 18 voltaram para as suas casas até agora. Mykola, de 58 anos, e a mãe de 92 anos foram as únicas pessoas que ficaram nesta terra durante os combates e sobreviveram. O rastro de destruição é inegável. As vidas que aqui resistem procuram erguer-se. (Lusa/EPA/Oleg Petrasyuk)