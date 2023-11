Esta é a obsessão do dia nas redes sociais: Catherine Middleton em vermelho Coreia do Sul (e ainda uma tiara que não era vista há 90 anos)

Há 2h e 31min

É tradição de Catherine Middleton, princesa de Gales, nas receções a chefes de Estado estrangeiros: usar vestidos que remetam para as cores das bandeiras dos países convidados. Desta vez, o vermelho da Coreia do Sul. O modelo tornou-se no foco das objetivas dos fotógrafos na manhã cinzenta de terça-feira, em Londres, e a obsessão das redes sociais esta quarta. Não tão habitual, nota a "Newsweek", é a princesa de Gales usar modelos tão chamativos - quer pela cor, quer pelo modelo (com um laço gigante). À noite, no jantar de gala, no Palácio de Buckingham, Catherine Middleton voltou a dar motivos de interesse aos fotógrafos: a tiara usada não era vista há 90 anos.