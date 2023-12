Estes são os melhores destinos citadinos de 2023

1 dez, 12:55

Paris foi mais uma vez nomeada como o destino urbano mais atrativo do mundo, de acordo com um relatório anual da empresa de estudos de mercado global Euromonitor International. O Top 100 City Destinations Index 2023, elaborado em parceria com a empresa de dados Lighthouse, analisou as principais cidades de todo o mundo e classificou-as com base em critérios como o turismo, a sustentabilidade, o desempenho económico e a saúde e segurança.