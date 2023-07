Forças israelitas atacam Jenin e envolvem-se em confrontos com milícias

Há 2h e 14min

As Forças de Defesa de Israel lançaram uma grande operação na cidade de Jenin, na zona palestiniana da Cisjordânia. Alegando uma ofensiva contraterrorista, as forças israelitas utilizaram vários meios, incluindo aviões, tendo acabado por haver confronto direto entre soldados, como mostram as imagens.