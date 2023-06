Fumo dos incêndios no Canadá já chegou a Nova Iorque

Há 1h e 34min

Enquanto mais de 160 incêndios castigam o Canadá, o fumo, levado pelo vento, espalha-se pela América do Norte e nem os Estados Unidos escapam. O fumo é já visível em algumas cidades e Nova Iorque é uma delas. O fumo fez diminuir em muito a qualidade do ar. No Canadá, há cidades onde a qualidade do ar está tão má que foram emitidos vários alertas de "risco elevado" para a saúde como, por exemplo, em Toronto ou Quebec.