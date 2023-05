Gatos, barrigas de grávida, excentricidade e glamour. A passadeira vermelha da gala do MET

Hoje às 09:48

Serena Williams anunciou nova gravidez, Rihanna também não escondeu a barriga de grávida e a passadeira vermelha da gala do MET (Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque) voltou a ser palco de excentridades, apesar do tema controverso: este ano, pedia-se aos convidados que se inspirassem no falecido estilista Karl Lagerfeld, sempre polémico nas suas posições. Houve quem levasse o tema à letra e decidisse prestar tributo à amada gata Choupette, do antigo diretor criativo da Chanel.