Ir à Lua em Portugal? Há uma simulação espacial em curso nos Açores

Há 44 min

É numa gruta de Angra do Heroísmo, na ilha açoriana da Terceira, que vai decorrer uma simulação que pretende simular uma ida à Lua. Na gruta do Natal vai decorrer a primeira missão análoga em Portugal que faz parte da Missão Camões (Caving Analog Mission for Ocean, Earth and Space exploration - missão análoga em gruta para a exploração do oceano, terra e espaço).