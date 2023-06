Há 41 min

O altar-palco da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Parque Eduardo VII, em Lisboa, está já a ser montado e deverá ficar concluído dentro de um mês, de acordo com as previsões da organização.

A estrutura terá 40 metros de largura e 24 metros de altura, ocupando uma área total de 430 metros quadrados, estado o seu custo orçado em cerca de 450 mil euros.