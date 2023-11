Lisboa regista centenas de ocorrências devido ao mau tempo. As imagens dos estragos na capital

Hoje às 16:59

Portugal continental registou, entre a meia-noite e as 16:00 horas desta quinta-feira, 477 ocorrências relacionadas com o mau tempo, das quais 354 na zona da Grande Lisboa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. As imagens mostram o resultado do mau tempo na capital.