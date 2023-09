Manifestação "Casa para Viver, Planeta para Habitar" no Porto

Manifestantes protestam durante a manifestação "Casa para Viver, Planeta para Habitar", contra a precariedade e o aumento do custo de vida, convocada pelas plataformas Casa para Viver e Their Time to Pay, Porto, 30 de setembro de 2023. A manifestação vai desde a Praça da Batalha seguindo até à Praça do Município - Aliados