Marcelo e Costa colocam cravos na lapela na evocação dos 50 anos do Movimento dos Capitães

Há 24 min

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, Antonio Cost, e a ministra da Defesa, Helena Carreiras, com elementos da Associação 25 de Abril, durante a cerimónia de Evocação da primeira reunião plenária do movimento dos capitães, que juntou 95 capitães, 39 tenentes e dois alferes. É considerada a reunião fundadora do Movimento dos Capitães, mais tarde rebatizado de Movimento das Forças Armadas (MFA), e decorreu há 50 anos – no Monte do Sobral, em Alcáçovas, a 30 quilómetros de Évora.