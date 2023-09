Marcelo Rebelo de Sousa visita comunidade emigrante no Canadá

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou este sábado à noite de um encontro e jantar com emigrantes portugueses e lusodescendentes na LIUNA, sindicato do setor da construção civil, em Toronto, no Canadá. A visita oficial de cinco dias do Presidente ao Canadá termina este domingo, dia 17, ao final do dia.