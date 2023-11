Milhares nas ruas protestam contra a investidura de Pedro Sánchez

Há 57 min

Milhares de pessoas saíram às ruas das cidades espanholas, envolvendo-se em confronto com a polícia e lançando muita pirotecnia. Em causa está a investidura do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, que foi nomeado depois de um acordo com partidos independentistas.