Milhares retidos no estádio em nome da segurança de todos: Bélgica-Suécia, o jogo cancelado - as imagens

Há 1h e 16min

Um atirador que ainda está em fuga matou esta segunda-feira duas pessoas no centro de Bruxelas. Fê-lo a cinco quilómetros de onde decorria o Bélgica-Suécia. Ao intervalo, os jogadores suecos recusaram-se a retomar o jogo, os futebolistas belgas aceitaram de imediato e a partida foi cancelada.Os espectadores tiveram de ficar retidos no estádio por motivos de segurança - estas são as imagens