Não há outra maneira de dizer isto: estas fotos são lindas - o frio em Vila Pouca de Aguiar

Há 2h e 31min

Vila Pouca de Aguiar acordou esta terça-feira de manhã com um manto branco de gelo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou anteriormente para as baixas temperaturas mínimas no Continente, sobretudo nas noites de segunda e terça-feira, e emitiu um aviso amarelo para Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu