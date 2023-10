"O tempo está a acabar para as crianças". Imagens de como o terror chega aos mais pequenos em Gaza

Há 2h e 2min

"O tempo está a acabar para as crianças" na Faixa de Gaza. O alerta foi feito pela UNICEF, numa altura em que mais de 700 menores já perderam a vida desde o início da retaliação de Israel. À margem da violência do Hamas, são muitas as crianças que sofrem com as consequências do ataque de 7 de outubro. Estas imagens, todas captadas no hospital de Deir-Al-Balah, no hospital de Shifa ou no campo de refugiados de Rafah, mostram como os mais novos sofrem com a guerra.