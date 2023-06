O último concerto de Elton John em Inglaterra: "É uma noite muito especial e emocionante"

Há 38 min

“Nunca pensei que tocaria em Glastonbury e aqui estou." Com um fato dourado, cintilante, e óculos de sol vermelhos, o músico Elton John, de 76 anos, subiu ao palco Pyramide, no Festival de Glastonbury, no domingo à noite, para aquele que está há muito anunciado como o seu último concerto no Reino Unido - depois o músico irá continuar com a sua digressão de despedida, a Farwell Yellow Brick Road, antes de se "reformar". “É uma noite muito especial e emocionante para mim porque pode ser o meu último concerto na Inglaterra, então é melhor eu tocar bem e divertir-vos, vocês estão aí há tanto tempo", disse aos milhares de fãs.