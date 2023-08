“Obrigado, casa da fraternidade”. Estas são as imagens da missa onde o Papa Francisco se despediu de Lisboa

Há 13 min

O “obrigado” a Lisboa, a confissão da “grande dor” com a situação na Ucrânia e, sobretudo, o apelo aos jovens para que, no regresso às suas casas, possam continuar a passar o seu testemunho de fé. “Não tenham medo”, repetiu o Papa Francisco. Na Missa do Envio, no Parque Tejo, marcou-se o adeus oficial da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. A próxima será em Seul, na Coreia do Sul.