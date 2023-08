Papa foi a Fátima para dar exemplo de inclusão na Igreja. Estas são as imagens

Há 1h e 27min

Era uma vontade do Papa Francisco passar por Fátima no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Esteve no Santuário de Fátima durante cerca de duas horas, para insistir numa mensagem de inclusão. A Igreja, tal como a Capelinha das Aparições, “não tem portas, para que todos possam entrar”, disse. E deu o exemplo: à saída, focou os cumprimentos nos peregrinos com deficiência, sentados em cadeiras de rodas, como o próprio Papa. Momentos de emoção e silêncio, eternizados nestas imagens.