Paquistão em suspenso com resgate de crianças presas em teleférico

Há 1h e 58min

O resgate de um grupo de alunos e de um professor está a ser acompanhado por todo o Paquistão. Do local são poucas as imagens disponíveis, mas em todo o país as televisões estão ligadas para que a população possa ver o que se passa.