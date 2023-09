Presos às grades e unidos com tubos de ferro. As imagens do protesto de ativistas climáticos antes do Conselho de Ministros

Há 2h e 6min

Todas as entradas do IPMA e do Ministério do Mar, onde foi marcada a reunião do Conselho de Ministros, foram bloqueadas por 20 estudantes ativistas emparelhados com tubos de ferro. Pelo menos quatro foram detidos pela PSP. Um deles decidiu não caminhar, tendo sido arrastado por dois polícias.