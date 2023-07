Putin e Lukashenko passaram o dia em mosteiro perto da Finlândia

Há 59 min

Os presidentes da Rússia e da Bielorrússia passaram o dia num mosteiro do século XIV que fica na ilha de Valaam, perto da Finlândia. Vladimir Putin e Alexander Lukashenko foram vistos juntos numa altura em que se pensa que os soldados do Grupo Wagner começaram a chegar à Bielorrússia, depois do acordo que foi feito para terminar a rebelião iniciada pelos mercenários. A ilha de Valaam fica no lago de Ladoga, o maior da Europa.