Rugulopteryx okamurae, a alga que está a invadir as praias do Algarve

Há 1h e 36min

Uma alga originária da Ásia está a invadir as costas do barlavento (oeste) algarvio, havendo praias em que a sua acumulação originou uma barreira de 1,20 metros de altura, criando problemas aos setores do turismo e da pesca, aeal da praia de Dona Ana. De acordo com informação publicada na plataforma Algas na Praia, nas costas rochosas do barlavento, as acumulações são causadas por uma alga castanha invasora originária dos mares do Japão e Coreia, cujo nome científico é Rugulopteryx okamurae.