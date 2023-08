Símbolo soviético definitivamente retirado de importante monumento em Kiev

Há 2h e 42min

Era um dos principais símbolos do domínio soviético em território ucraniano. O monumento à Pátria, uma estátua com mais de 100 metros, já não tem o brasão de armas dos tempos da Rússia soviética. Esta quarta-feira as autoridades completaram a remoção de símbolos como a foice e o martelo, elementos caraterísticos dos regimes comunista, como era o caso da Rússia soviética.