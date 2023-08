Sobressalto no Capitólio: polícia procurou atirador no edifício do Senado (mas não encontrou nada)

Há 44 min

As autoridades norte-americanas evacuaram parte do Capitólio, depois de um alerta para a possível presença de um atirador dentro dos edifícios do Senado. Nas imagens recolhidas pelo local vê-se um forte dispositivo policial, mas os agentes não encontraram qualquer suspeita.